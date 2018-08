Investita da un'auto pirata, muore donna

(ANSA) - CASERTA, 9 AGO - Una donna - della quale non è stata ancora resa nota l'età - è stata investita ed uccisa da un'auto ad Aversa (Caserta) mentre attraversava la strada. L'episodio è avvenuto in pieno centro, in via Di Jasi. La donna, è emerso dai primi accertamenti realizzati dalla Polizia Municipale di Aversa, stava attraversando sulle strisce, quando è stata centrata in pieno da un Suv, che si è poi allontanato; la donna è volata di alcuni metri ed è poi finita violentemente sull'asfalto. Già in fin di vita, è stata trasportata dal 118 all'ospedale di Aversa dove è deceduta per le ferite riportate.

