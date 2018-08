Abusi su bimbe in centro per autismo

(ANSA) - NAPOLI, 7 AGO - Abusi su minorenni in un centro di riabilitazione per bimbi autistici di Posillipo, a Napoli. C'è questo dietro l'arresto di un pedofilo fisioterapista di 54 anni.

Come riportano organi di stampa, le indagini della VI Sezione della Squadra Mobile partenopea sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla madre di una bimba neanche quattordicenne nei confronti del terapista, per presunti abusi sessuali commessi nei confronti della giovanissima paziente. A seguito della denuncia gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla locale Procura, hanno iniziato una serie di attività tecniche, dalle quali sono emerse condotte inequivocabili messe in atto dall'uomo nei confronti di un'altra paziente minorenne. Con una terza ragazzina avrebbe scattato foto pedopornografiche. L'uomo è stato arrestato in flagranza.