(ANSA) - NAPOLI, 6 AGO - Un concerto, a 1700 metri di altezza, sul monte Gelbison, in provincia di Salerno. Una esibizione, quella di Nello Salza, definito 'la tromba del cinema italiano e dei premi Oscar' che alternerà Bizet, Mascagni e Puccini.

E' in programma il prossimo 13 agosto, alle ore 17 nella piazza del Santuario del Sacro Monte di Novi Velia (Salerno) quello che non a caso è stato chiamato il "Concerto dell'Infinito". Prima del concerto, alle ore 16, nel santuario verrà celebrata la santa messa con canti e musiche sacre.

"L'ingresso sarà libero - spiega Virginia Casaburi, presidente del Cral ex Asl Salerno 3 che organizza l'evento - per consentire la più ampia fruizione ad un momento di grande musica in un palcoscenico naturale di indescrivibile bellezza e suggestione. Abbiamo previsto anche delle navette, sempre gratuite, che partiranno alle 14.30 dalla stazione degli autobus di linea di Vallo della Lucania". (ANSA).