Borse studio e campus per figli migranti

(ANSA) - CASERTA, 6 AGO - Borse di studio e un piccolo campus universitario per i ragazzi di Castel Volturno (Caserta), figli di immigrati, che hanno l'ambizione di laurearsi. E' il progetto denominato "Centro Studi Internazionali" che la Diocesi di Capua sta realizzando in collaborazione con la Caritas e la Fondazione Migrantes al Centro Fernandes, struttura che a Castel Volturno ospita stranieri in difficoltà, tra cui donne tolte dalla strada, e negli anni - è stato inaugurato nel 1996 - è diventato un avamposto di legalità ma anche di reale integrazione.

Ecco quindi il progetto del Centro Studi, già realizzato per metà; sono già pronti infatti i 16 mini-appartamenti ubicati al terzo piano dello stabile che ospita il Centro Fernandes, tutti già arredati. C'è già un ospite del campus, un ragazzo del Senegal che vive ancora in Africa e si dovrà dunque trasferire a Castel Volturno. Dopo l'estate il "Centro Studi Internazionali" verrò inaugurato ufficialmente.