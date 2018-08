Incidente stradale, un morto e un ferito

(ANSA) - NAPOLI, 5 AGO - E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte ad Arzano, in corso Salvatore D'Amato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Tenenza, una Smart presa a noleggio è finita, per cause in corso d'accertamento, contro alcuni alberi e paletti. Nell'impatto è rimasto ucciso il conducente, Pasquale Cozzolino, un 20enne di Orta di Atella (Caserta): personale del 118 intervenuto sul posto ne ha constatato il decesso a causa dei gravi traumi subiti nell'impatto. Un suo passeggero 19enne di Orta di Atella è stato invece trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

Il corpo del 20enne è stato portato al Policlinico di Napoli in attesa dell'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria. (ANSA).