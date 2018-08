Uil, accordo con comitato universitario

(ANSA) - NAPOLI, 2 AGO - E' stato siglato un protocollo di intesa tra CRESL della UIL Campania (Centro ricerche economiche sociale e del lavoro) e il Comitato Universitario regionale (CUR) con l'obiettivo di collaborare per ricerche ed indagini nel campo economico, industriale e sociale. L'accordo è stato firmato dal presidente del CUR, Elda Morlicchio e dal segretario generale della UIL Campania, Giovanni Sgambati. Con questo protocollo il Centro ricerche della UIL Campania e il Cur mettono in comune risorse , esperienze, idee e professionalità per interventi mirati nei processi di trasformazione dell'economia, delle relazioni sindacali ed industriali, delle politiche del lavoro e dei sistemi di governance territoriali e delle imprese anche in relazione alle innovazioni tecnologiche. "E' un'intesa importante e preziosa quella siglata oggi. Con il Cur - afferma Giovanni Sgambati - con i professori, i ricercatori dell'Università e la condivisione di risorse ed esperienze sindacali apriremo una nuova strada da percorrere".