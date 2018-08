Rifiuti: De Luca, nessuna emergenza

(ANSA) NAPOLI, 2 AGO - "Non siamo alla vigilia di nessuna emergenza rifiuti ma non abbiamo completato il ciclo e quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti e preparare i siti di stoccaggio, che non saranno discariche". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca facendo il punto della situazione sul precario equilibrio della raccolta dei rifiuti nella Regione. "Se si chiude per un altro mese una linea del termovalorizzatore di Acerra - ha spiegato De Luca - i problemi si creano e allora dobbiamo prepararci con i siti di stoccaggio che non sono simpatici a nessuno, neanche a me, ma l'obiettivo è non avere rifiuti in mezzo alle strade. Non saranno discariche ma siti attrezzati, però dobbiamo sapere che se il problema c'è una risposta va data e la risposta non si fa a chiacchiere ma con le decisioni". "Ricordo ai Comuni - ha aggiunto De Luca - che la Regione fa la programmazione, non gestisce i servizi di igiene pubblica che sono gestiti dai Comuni singoli o associati".