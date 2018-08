Protesta addetti pulizie Tirreno Power

(ANSA) - NAPOLI, 2 AGO - Presidio in via Vigliena, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli davanti alla sede Tirreno Power. I 14 lavoratori delle pulizie licenziati manifestando all'esterno della centrale termoelelettrica dopo la riunione avvenuta ieri in cui la Geko, società appaltante dei servizi, si è offerta di assumere solo 3 dipendenti, uno part time e due a tempo indeterminato, dei 14 che effettuavano i servizi per la Vega, un subappalto della Geko. Il licenziamento è scattato l'1 giugno scorso.

"E' inaccettabile buttare in strada 14 dipendenti - dice Adolfo Vallini del sindacato Usb - molti sono anziani e difficilmente troverebbero una nuova occupazione. Auspichiamo che le nostre proposte per una gestione meno traumatica dei licenziamenti vengano accolte dalla Geko". (ANSA).