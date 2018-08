Impiantato pacemaker a donna 104 anni

(ANSA) - CASERTA, 2 AGO - Un pacemaker è stato impiantato dai medici dell'ospedale di Caserta ad una donna di 104 anni. Un intervento effettuato in condizioni molto critiche. La donna, residente nel Casertano, si era sentita male qualche giorno fa, di sera, mentre era nella sua abitazione; era caduta riportando un trauma cranico.

Trasportata dai parenti al Pronto Soccorso dell'Azienda ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, dopo i primi accertamenti è stata ricoverata presso l'Unità di terapia intensiva cardiologica (Utic) per il riscontro all'elettrocardiogramma di un disturbo di conduzione dell'impulso elettrico cardiaco. L'anziana è stata operata per l'impianto di pacemaker dal dottor Miguel Viscusi e dalla sua équipe ed è stata seguita per la durata del ricovero nel reparto di Cardiologia diretto dal professore Paolo Calabrò. La degenza è trascorsa senza complicanze e la paziente è stata dimessa, rientrando al suo domicilio in buona salute.