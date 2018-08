Suicida dopo video hot: chiesta rimozione pagina contro ex

(ANSA) - NAPOLI, 1 AGO - L'avvocato di Sergio Di Palo, l'ex fidanzato di Tiziana Cantone, la giovane 31enne suicida, nel 2016, perché incapace di sopportare la vergogna per la diffusione di alcuni suoi video hot, ha inoltrato all'ufficio competente di Facebook la richiesta di rimozione della pagina intitolata "Tiziana Cantone per le altre". Una pagina creata dalla madre della ragazza suicida per mettere "alla gogna" Di Palo, recentemente rinviato a giudizio. Al momento l'avvocato Bruno Larosa, con il suo assistito, sta valutando anche se denunciare la madre di Tiziana Cantone, Maria Teresa Giglio.

