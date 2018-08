Caldo, al Cardarelli 300 pazienti

(ANSA) - NAPOLI, 1 AGO - Sono stati 300 i pazienti che, ad ora, si sono presentati al pronto soccorso del Cardarelli per l'emergenza caldo. E' quanto fa sapere, intervenendo in aula, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

"Ho parlato con Verdoliva, direttore generale del Cardarelli - afferma - e mi ha riferito che con una tale emergenza caldo, da stamattina sono arrivati 300 pazienti. Occorre aspettare 6-7 ore per reidratarli".

"Quando sento parlare di barelle - aggiunge - c'è da vergognarsi. Il Cardarelli è un'eccellenza, al pari del Niguarda".