Legale Avellino, la partita è aperta

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Sappiamo che è un'impresa difficile ma abbiamo fondate speranze che il ricorso possa essere accolto, la partita è aperta. Certamente la difesa delle altre parti è stata dura, con la Figc, la Procura generale dello Sport e la Ternana come terza parte interessata: a un certo punto ci siamo sentiti soli contro il mondo. Sotto certi profili è stato triste". Così l'avvocato dell'Avellino, Eduardo Chiacchio, al termine della discussione del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, in merito all'esclusione della società irpina dal campionato di Serie B per irregolarità amministrative."L'Avellino merita il massimo - ha aggiunto Chiacchio - ed è triste vedere disparità di trattamento con altre società. Se l'Avellino sarà escluso e in futuro dovessimo registrare un'apertura dei termini per altre società per fideiussioni nulle, per non dire false, sarebbe uno scempio all'interno della giustizia sportiva e della Figc e qualcuno dovrebbe porre rimedio. Attendo la sentenza nel pomeriggio, sono fiducioso".