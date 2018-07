Martina, su Rai spero ci sia no compatto

(ANSA) NAPOLI, 30 LUG - "Mi auguro che tutte le opposizioni respingano la provocazione che la maggioranza ha messo in atto sulla Rai con il consiglio dei ministri di venerdì, quella non è una presidenza di garanzia ma una provocazione". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina commentando la scelta di Marcello Foa per la presidenza della Rai. "Si possono avere opinioni differenti - ha detto Martina - sui profili ma non provocare così. Mi auguro che in commissione vigilanza tutte le opposizioni esprimano il loro no forte e chiaro".