De Laurentiis, Darmian?Aspetto ok United

(ANSA) - NAPOLI, 30 LUG - Matteo Darmian si avvicina al Napoli ma serve l'ok del tecnico del Manchester United Josè Mourinho al suo trasferimento. E' quanto ha detto Lo ha detto il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis nel suo intervento quotidiano a Radio Kiss Kiss. Sul mercato, De Laurentiis ha negato che siano arrivate maxi offerte per Insigne e Mertens, mentre ha spiegato di aver ricevuto una prima offerta per Rog: "E' arrivata - ha detto - un'offerta importante che può essere migliorata. Per me il ragazzo è blindato, ma nel calcio non si sa mai". De Laurentiis ha negato che ci sia stata la possibilità di un clamoroso ritorno di Higuain "non c'è mai stato, perché lo stesso Gonzalo non avrebbe mai accettato".