Rilasciato lo street artist Jorit

(ANSA) - quarto (NAPOLI), 29 LUG - Jorit Agocha e gli altri due street artist fermati ieri dalla polizia israeliana a Betlemme sono stati messi in libertà pochi minuti fa. Lo si apprende dal vice sindaco del Comune di Quarto (Napoli), dove Jorit risiede con la famiglia, Giuseppe Martusciello.

Da quanto si apprende il rilascio dei tre giovani (con Jorit un altro ragazzo italiano e un palestinese) è stato subordinato dalle autorità israeliane a un provvedimento di espulsione dal Paese.

Lo street artist di origini olandesi era stato fermato ieri con l'accusa di aver ''danneggiato e imbrattato la Barriera di difesa nella zona di Betlemme'' dove aveva dipinto un murale in omaggio all'attivista palestinese Ahed Tamimi che proprio oggi ha riacquistato la liberta' dopo otto mesi di detenzione in Israele con l'accusa di aver schiaffeggiato un soldato delle forze di difesa israeliane. Esulta la mamma di Jorit Jeannina: "Sono felice. Ho già parlato con Jorit al telefono e sebbene provato dall'esperienza non ha perso il buonumore".