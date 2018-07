Colpi pistola in cortile Napoli,indagini

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - La Polizia di Stato indaga sull'esplosione di colpi di arma da fuoco avvenuta ieri sera poco dopo le 21 nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. Due persone, con il volto coperto da caschi e a bordo di scooter, hanno esploso colpi in un cortile della zona dove risiedono familiari di un 46enne di Ercolano (Napoli) che ha piccoli precedenti e sono fuggiti. Sul posto la Polizia ha trovato undici bossoli calibro 9 x 21. Da prime indagini, sembra che l'episodio sia da ricondurre al mancato pagamento di una somma di denaro che il 46enne avrebbe chiesto in prestito per saldare un debito riconducibile all'attività professionale.

(ANSA)