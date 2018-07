Anche Sepe balla,chi non salta juventino

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Al termine della messa celebrata oggi a Dimaro, per la chiusura del ritiro Napoli, l'arcivescovo del capoluogo partenopeo, cardinale Crescenzio Sepe, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, hanno risposto saltando al coro dei tifosi che cantavano "chi non salta è juventino". I due hanno accompagnato abbracciati il coro dei tifosi, con il cardinale in abito talare al termine della cerimonia. Lo stesso Sepe, parlando con la stampa, si era concesso una battuta sulla Juventus, dicendo "siamo noi i veri cristiani", e alludendo all'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus.