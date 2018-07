Torna da ottobre We Will Rock You

(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - Non una replica del precedente spettacolo ma di una nuovissima produzione concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trottaper Barley Arts. È We will rock you, musical con i più grandi successi dei Queen che, dopo il successo del 2009 e 2010, torna nei teatri dal prossimo ottobre e che farà tappa anche a Napoli. Pur mantenendo la storia, i personaggi e le musiche originali, che verranno eseguite da un band dal vivo, questo è un nuovo allestimento, completamente rinnovato sotto ogni aspetto: dalla regia, affidata a Lawrence Olivier Award Tim Luscombe, alla scenografia concepita da Colin Mayes, fino alle coreografie curate da Gail Richardson. La direzione artistica e il vocal coaching sono affidati a Valentina Ferrari, mentre Riccardo Di Paola è alla direzione musicale, Antonio Torella alla direzione vocale e Cristina Trotta il produttore esecutivo.

Sul palco un cast composto da cantanti-attori, tra cui il partenopeo Massimiliano Colonna che vestirà i panni di Pop.