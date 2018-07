Tiro a volo: Green Cup,Trap Italia d'oro

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 28 LUG - La gara di Trap dell'Emirates Green Cup di tiro a volo, dedicata alla Sheika Fatima Bint Mubarak, è stata dominata dall'Italia. Nella gara internazionale maschile l'oro l'ha messo al collo Simone D'Ambrosio. Il poliziotto di Crispano (Napoli) è entrato in finale con il punteggio di 122 (+4) e il terzo dorsale, poi ha puntato dritto al podio costringendo gli avversari ad un'inutile rincorsa. Con il punteggio di 47/50 si è preso l'oro lasciandosi alle spalle il russo Nikita Egorov, argento con 44/50, e l'altro azzurro Erminio Frasca, poliziotto pontino, bronzo con 35/40. L'inno di Mameli è risuonato nell'impianto del Tav Umbriaverde anche per celebrare la vittoria di Alessia Iezzi nella gara femminile. La carabiniera di Manoppello ha duellato per l'oro e l'argento con la kazaka Sarsanku Risbekova, regolata con il punteggio di 43/50 a 40/50. Terza Giulia Pintor con 32/40.