'Telesia for Peoples',premio a card.Sepe

(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - Per il quinto anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme (Benevento) ad ospitare "Telesia for Peoples", l'evento promosso dall'associazione italo-americana "Icosit".

La manifestazione si svolgerà dal 31 agosto al 2 settembre nella centrale piazza Minieri di Telese.

Per il 2018 l'associazione ha deciso di istituire la prima edizione del premio "Telesia for Peoples" che verrà assegnato a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori) che nella loro attività quotidiana - secondo quanto sostengono gli organizzatori - non hanno mai esitato "a schierarsi sempre dalla parte dei più deboli".

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 2 settembre (ore 20,30), giornata conclusiva della manifestazione, nata da un'idea dell'Associazione "Icosit" e la Fondazione Migrantes della Cei.

Tra i premiati di questa prima edizione c'è il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe.