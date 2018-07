Street artist Jorit arrestato a Betlemme

(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - Lo 'street artist' napoletano Jorit rende noto sul suo profilo Facebook di essere stato arrestato dalla polizia israeliana a Betlemme. Jorit si trova da giorni a Betlemme per la realizzazione di un murale che ritrae Ahed Tamimi, l'attivista palestinese di 17 anni in carcere per aver schiaffeggiato un soldato dell'Idf, le forze di difesa israeliane. Tamimi è diventata nel tempo un simbolo della resistenza del popolo palestinese.

Jorit Agoch, napoletano di origini olandesi, è noto nel capoluogo partenopeo per alcuni murales che ricoprono intere facciate di edifici dedicati a campioni del pallone come Diego Armando Maradona, raffigurato con dei segni sul viso nello stile dei tatuaggi maori, o grandi rappresentanti della napoletanità come l'attore Massimo Massimo Troisi.

Nella breve comunicazione su Fb in cui rende noto l'arresto chiede aiuto. "Jorit deve tornare subito a Napoli. La sua libertà è questione di democrazia, riguarda tutti". E' l'appello del sindaco di Napoli Luigi de Magistris.