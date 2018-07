Ancelotti: "Hamsik sembra nato centrale"

(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - "Hamsik sta dando molto nella nuova posizione, da quello che sta mostrando sembra che abbia giocato sempre lì: ci può dare qualità, ampiezza, cambi di gioco, aperture in verticale". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, commentando il nuovo ruolo da centrale di centrocampo di Marek Hamsik. "Ne avevamo parlato - ha spiegato Ancelotti - e lui era disponibile. Non sarà perno principale del centrocampo, perché ne abbiamo sei di ottimo livello. Non voglio avere a fine anno giocatori sfiancati e demotivati, ma tutti freschi e motivati. Anche Diawara in quella posizione sta facendo bene, ha dalla sua la freschezza, la posizione in fase difensiva. E' abituato a giocare corto, ma sta velocemente imparando a giocare lungo. Abbiamo sei centrocampisti, se non consideriamo Grassi che conoscevo poco e mi ha sorpreso, di qualità, corsa, aggressivi: un reparto molto vario. Voglio sfruttare al massimo le loro qualità".