De Laurentiis:Niente big verso Champions

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - "I sorteggi non mi sono piaciuti: Roma, Juve, Inter e Napoli non dovevano affrontarsi tra loro nel turno successivo o prima della Champions League, mi sembra un fatto normalissimo. Invece, la Lega non ha tenuto conto di ciò, secondo me ha fatto il suo tempo". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il calendario di Serie A reso noto ieri.

"Organizziamo un'estrazione - ha aggiunto - visto che la Lega non sa armonizzare e organizzare. Io voglio essere anche in difficoltà, però con sorpresa". Parlando della Lega di Serie A, De Laurentiis ha detto: "Io ho trovato il disastro, un posto pieno di malaria. C'è il rischio del contagio. Micciché ha capito perfettamente quali sono le problematiche. E' vero che un ad potrebbe aiutarlo e lui deve consolidarsi in una Lega che si è ormai destrutturata".