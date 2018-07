De Laurentiis: Viva le curve, contestino

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - "Curva A e Curva B fanno il proprio mestiere, lo stanno facendo da anni, non sono allineati sulla nostra visione di un calcio universale e imprenditoriale". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando gi striscioni di contestazione apparsi oggi in città contro di lui. "Ormai - ha spiegato - queste cose non mi sorprendono. La libertà di espressione va garantita, continuassero a contestare, viva la Curva A e la Curva B".