Allan "Ancelotti ci farà vincere"

(ANSA) NAPOLI, 27 LUG - "Ancelotti è un grande allenatore, ci sta insegnando tanto e ha vinto ovunque è andato, da calciatore e allenatore. Speriamo che anche noi possiamo vincere dei trofei con lui". Così il centrocampista del Napoli Allan in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Il brasiliano ha spiegato che "Sarri e Ancelotti sono diversi, Carlo è più sereno e tranquillo, Sarri era sempre carico. Da Sarri ho imparato tanto, ora spero di vincere con Ancelotti: il gruppo è cambiato pochissimo, sono arrivati giocatori importanti e speriamo che si integrino subito.

Ancelotti è un grande allenatore e sa trasmettere quello che vuole, ci chiede di allargare il gioco, di fare tanta sovrapposizione coi terzini per aprire spazi". Allan si allinea al doppio obiettivo di sfidare la Juventus per il titolo e di andare avanti in Europa: "La Champions League è il torneo più bello del mondo da giocare - spiega - e quindi la vogliamo fare alla grande".