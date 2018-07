Aveva vademecum per coltivare cannabis

(ANSA) - NAPOLI, 26 LUG - C'era anche un vademecum per la coltivazione della cannabis nell'abitazione di un commerciante incensurato di Sant'Antimo (Napoli), di 43 anni, arrestato dai Carabinieri con l'accusa di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato nella sua mansarda 12 barattoli di vetro contenenti marijuana per un peso complessivo di 900 grammi, lampade alogene, ventole, termostati, fertilizzanti, bilancini, bustine e il vademecum per la coltivazione della cannabis; nel terreno sul retro dell'abitazione, invece, stavano crescendo 6 piante di cannabis alte circa 2 metri.

I militari hanno inoltre ritirato al 43enne, in via cautelare, 4 fucili che deteneva regolarmente per uso sportivo ma con porto d'arma scaduto. (ANSA).