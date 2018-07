Vessata da figlio, divieto avvicinamento

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - Vessata contemporaneamente da marito e figlio. Per questo motivo i Carabinieri della tenenza di Marano (Napoli) hanno dato esecuzione a un'ordinanza che applica il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, una donna di 45 anni, nei confronti del marito 49enne, operaio, e del figlio appena 18enne, già noto alle Forze dell'ordine.

La donna - secondo quanto riferito dai Carabinieri - vittima di vessazioni, minacce e lesioni subite per futili motivi, si era decisa a denunciare nel mese di maggio.

Dichiarazioni, referti medici e testimonianze raccolte dai Carabinieri hanno generato un quadro indiziario condiviso dalla Procura di Napoli-Nord che ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. la misura cautelare per tutelare l'incolumità della donna.

(ANSA).