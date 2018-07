Universiadi: al via la sfida di Basile

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - La nomina a commissario ("macchè supercommissario, non avrò poteri speciali") arriverà nel fine settimana con un decreto del governo. Al più tardi lunedì. Ma Gianluca Basile, ingegnere di 50 anni, irpino di Montemiletto, è già al lavoro per non perdere la sfida Universiadi dopo che ieri il Governo ha affidato agli enti locali la gestione dell'evento.

"Promuoverò subito una verifica con i vari soggetti coinvolti - dice dal suo ufficio alla Mostra d'Oltremare - per capire chi ci sta. La sfida è difficile, manca meno di un anno ma ce la possiamo fare se c'e' la volontà di tutti, Regione, Comune di Napoli, Coni e Fisu, di darci un mano". Non appena ci sarà la nomina l'intenzione è quella di convocare subito una cabina di coordinamento. Alla Regione, Basile chiederà di essere affiancato da figure di esperienza. "Ho già chiesto un incontro al Coni - spiega Basile - per portare avanti l'accordo quadro e di definirlo nei contenuti ma va verificata la volontà di Coni Servizi di continuare ad essere della partita".