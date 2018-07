Pastorelli, due film da protagonista

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 25 LUG - "I giovani sono il nostro futuro. Spero che metabolizzino quello che gli raccontiamo oggi attraverso i film, in modo che possano fare belle cose da grandi". Così l'attrice Ilenia Pastorelli prima d'incontrare i giurati del Giffoni Film Festival. L'artista romana ha ripercorso le tappe della sua carriera, soffermandosi anche sulla partecipazione alla dodicesima edizione del Grande Fratello. "Non rinnego nulla di quello che ho fatto, anzi".

L'attrice ha anche parlato dei due nuovi lavori che la vedranno protagonista e dei quali sono da poco terminate le riprese. "Il film "Cosa fai a Capodanno?!" - ha proseguito Pastorelli - è una commedia molto particolare, con tantissime cose all'interno. Io e Luca Argentero siamo i protagonisti, ma in realtà è un film corale, ci sono tantissimi altri bravi attori. È una commedia noir, con una regia molto sofisticata. "Non ci resta che il crimine" è un viaggio nel tempo, io interpreto un personaggio degli anni '80 del passato".