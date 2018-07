Napoli ritrova Edenlandia, domani al via

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - Da domani i bambini napoletani e non solo potranno tornare a sognare e a divertirsi tra trenini, castelli, velieri e altre attrazioni nella rinnovata Edenlandia, il parco divertimenti della città di Napoli. Stasera un assaggio in occasione della festa inaugurale e poi da domani cancelli aperti per tutti. ''Sono davvero soddisfatto perché pochi luoghi a Napoli identificano il legame tra la famiglia e la città così come fa Edenlandia - ha detto il sindaco, Luigi de Magistris - Tante generazioni sono passate di qui e ora abbiamo raggiunto un risultato che sembrava impensabile''. Edenlandia si sviluppa su una superficie di circa 40mila metri quadri, ospita 23 attrazioni tra nuove e storiche come il Castello di Lord Shaldon, il trenino incantato, i tronchi e il galeone misterioso a cui si affiancano giostre 4.0. ''In soli 9 mesi da quando ho assunto la maggioranza societaria - ha affermato l'amministratore unico di New Edenlandia spa, Gianluca Vorzillo - siamo riusciti ad aprire il parco".