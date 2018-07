Marchionne,Pomigliano si ferma 10 minuti

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 25 LUG - Gli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola, si fermeranno dieci minuti in segno di ''vicinanza e raccoglimento'' per la morte dell'ex amministratore delegato Sergio Marchionne. La notizia è giunta in fabbrica mentre i lavoratori erano impegnati nel primo turno di lavoro, facendo calare il più totale silenzio nei reparti.

Alcune tute blu, raccontano che la notizia ha fatto subito il giro dello stabilimento, con voci che si rincorrevano da reparto in reparto, e poi è calato ''un silenzio surreale''.