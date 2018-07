In panificio 6 lavoratori in nero su 7

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - Sei lavoratori su 7 erano in nero.

E' quanto emerso dai controlli effettuati dai Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento (Napoli) e del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, per la prevenzione ed la repressione del lavoro sommerso. In particolare, è stato ispezionato un panificio.

Dalle verifiche è emerso che 6 delle 7 persone impiegate a lavorare lì dentro lo erano "in nero": l'attività è stata dunque sospesa, il titolare denunciato per impiego di lavoratori non in regola e sono state elevate sanzioni per 74mila euro. Al locale sono stati apposti i sigilli.

(ANSA).