Premi: il Ruccello a Gianfelice Imparato

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - Il Premio Annibale Ruccello va quest'anno a Gianfelice Imparato, autore, regista e attore, come è stato annunciato dal direttore artistico Gerardo D'Andrea nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma della XV edizione del Positano Teatro Festival tenutasi nel nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli. "Siamo orgogliosi che il Festival - ha detto il sindaco Michele De Lucia - appuntamento atteso e amato dalla comunità, dai turisti e dagli appassionati di prosa, celebri la serata di gala del Premio nel nuovo Anfiteatro Piazza dei Racconti". La XV edizione si svolgerà dal 26 luglio al 7 agosto, e conferma i 13 giorni di rappresentazioni per 16 occasioni di teatro. Giovedì 26 luglio, dopo il concerto-omaggio di Antonella Morea, verrà consegnato il Premio a Imparato. Diverse le compagnie in scena. Il vice sindaco Francesco Fusco ha detto: "La manifestazione in questi 9 anni di vita che coincidono con la nostra amministrazione è stata uno dei maggiori artefici dell'incremento turistico".