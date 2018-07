Napoli, rifiutati 100 mln per Koulibaly

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - "É vero, abbiamo avuto un'offerta da cento milioni di euro dalla Premier per Koulibaly, ma non trattiamo la sua cessione". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro azzurro di Dimaro. L'assalto dall'Inghilterra era emerso nei giorni scorsi, ma lo stesso De Laurentiis proprio ieri, rispondendo a una domanda su un possibile rinnovo di contratto per il difensore senegalese, aveva affermato: "É una persona molto corretta con lui non ci sono mai problemi"."Ochoa e Bardi? Sono due possibilità vere sul mercato" ha detto confermando le piste che portano per rafforzare la batteria dei portieri visto l'infortunio a Meret: "vogliamo dargli la possibilità di riprendersi senza accelerare i processi, è un ragazzo giovane non possiamo incidere sulla sua sfera interiore. "De Laurentiis ha anche smentito la possibilità di cedere Chiriches alla Sampdoria e le piste Morata, Giroud e Llorente per l'attacco, mentre ha confermato la fiducia al ds Cristiano Giuntoli.