"Barca in difficoltà,si deve interviene"

(ANSA) - CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 24 LUG - "Quando un marinaio incontra una barca in difficoltà deve sempre intervenire con l'obiettivo di salvare vite umane. É una regola del mare". É quanto ha detto l'ammiraglio James Foggo, comandante del Comando Nato di Napoli, in occasione della prima giornata di studio dell'Hub di direzione strategica della Nato per il Sud. "La Marina opera in completa autonomia e può decidere anche le modalità di intervento".

"L'immigrazione è un problema prettamente internazionale, per questo la Nato ha capito che doveva dare nuovo impulso alla sua azione e soprattutto cercare di capire e analizzare le cause del fenomeno per poi agire. L'Hub di direzione strategica della Nato per il Sud ha proprio questa funzione", ha proseguito l'ammiraglio James Foggo.