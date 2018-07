Stagione del 'Totò' con Rivieccio e Milo

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Diverse novità e tanti beniamini del pubblico per la nuova stagione del Teatro Totò di Napoli e per la 28/a edizione del Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret, "Ridere" in programma dal 10 agosto al Maschio Angioino. Ad illustrare oggi il cartellone sono stati Gaetano Liguori, direttore artistico, e Davide Ferri e gli artisti protagonisti. Numerose le proposte per la nuova stagione. in abbonamento: Gino Rivieccio, Sandra Milo, Marina Suma, Fanny Cadeo, Gigi Savoia, Gianni Parisi, Rosalia Porcaro, Francesca Marini, Oscar Di Maio, Mariano Bruno, Claudio Tortora, Ciro Liucci, Ciro Esposito, Gianfranco Gallo, Massimiliano Gallo, Simone Schettino. Tra i protagonisti degli spettacoli fuori abbonamento: le 2 compagnie vincitrici del festival del teatro amatoriale. Per gli omaggi per gli abbonati, spettacoli con Gennaro Scarpato e Oreste Ciccariello e con gli attori e cantanti Francesca Marini e Massimo Masiello. Due gli eventi speciali con Biagio Izzo, e Michele Placido con "Serata d'Onore".