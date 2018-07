Napoli, uomo colpito alla gamba destra

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Un uomo di 50 anni è stato ferito in serata a Napoli. Secondo le prime notizie è giunto all'ospedale Loreto Mare con una ferita alla gamba destra provocata da un colpo di pistola; è ricoverato nel nosocomio e non sarebbe in gravi condizioni.

L'uomo, con precedenti di polizia, è stato ferito nella zona periferica del quartiere di San Giovanni a Teduccio nei pressi della sede di un'associazione. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato diverse tracce di sangue. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.