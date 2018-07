In 5000 domani senza acqua a Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 23 LUG - L'esecuzione di lavori urgenti ad una condotta idrica , domani, martedì, comporterà la sospensione dell'erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 14, nell'area di Pozzuoli alta. In particolare i rubinetti rimarranno a secco in via Artiaco, via Campana, via Luciano e nei parchi attigui, ovvero saranno interessati i civici dall'altezza del ponte posto subito dopo l'uscita della Tangenziale di via Campana fino a piazza Capomazza su entrambi i lati della strada. Interessati anche diversi uffici pubblici ed attività commerciali che nella fascia oraria dell'interruzione hanno deciso di sospendere l'attività o svolgerla in orario ridotto.