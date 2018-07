Due vasti incendi, distrutti fienili

(ANSA) - PADULA (SALERNO), 23 LUG - Due vasti incendi hanno distrutto nella notte due fienili nel Vallo di Diano, a sud di Salerno. Ingenti i danni: in fumo centinaia di rotoballe di fieno. I roghi si sono sviluppati, quasi in contemporanea, a Sassano e Padula, nella frazione Scalo. Difficoltose le operazioni di spegnimento per i vigili del fuoco che hanno impiegato squadre provenienti dai distaccamenti di Sala Consilina e Policastro Bussentino e dalla sede centrale di Salerno. Sul posto anche il gruppo di Protezione Civile Vallo di Diano ed i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

Secondo una prima ipotesi, sembra molto verosimile che si tratti di incendi dolosi.(ANSA).