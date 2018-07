Maltempo:allerta meteo dalle 8 di domani

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - La Protezione civile della Campania ha diramato "un avviso di allerta meteo di colore giallo valevole a partire dalle 8 di domani su tutto il territorio regionale per piogge e temporali". In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali.

L'allerta durerà fino alle 20 di domani su tutta la Campania per "fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento e fulminazioni". La criticità riguarda il rischio idrogeologico da temporali. La Protezione civile raccomanda "alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti".