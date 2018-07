De Laurentiis, Cavani?58 mln,impossibile

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - "Che Cavani venga a Napoli è impossibile perché leggo che il Psg lo valuta 58 milioni, io l'ho venduto a loro a 63. Loro così vorrebbero astutamente recuperare quei soldi, ma io non glieli farei mai recuperare".

Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss nel suo quotidiano appuntamento da Dimaro. "Cari tifosi smettete di dire Cavani, Cavani. Qua a Dimaro ci sono giocatori che valgono quanto Cavani" ha aggiunto.

Il patron ha, però, lasciato aperta la porta a un nuovo attaccante, menzionando anche Rodrigo del Valencia. E, parlando in generale del mercato, ha affermato: "Prendere Ochoa? Non so, Giuntoli non mi ha informato, ma non sarebbe male". "Non abbiamo chiuso per Arias ma è nella nostra lista insieme con altri cinque che stiamo trattando e valutando, non c'è nulla di ancora definito. Darmian? A chi non piacerebbe, sa giocare a destra e a sinistra, ma bisogna fare i conti con Darmian".