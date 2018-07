Cc travolto da auto,ministro a funerali

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - Una folla commossa ha dato oggi a Raccorainola (Napoli) l'ultimo saluto all'appuntato scelto dei carabinieri Vincenzo Ottaviano, rimasto vittima di un incidente stradale nei pressi di Pomigliano d'Arco, durante il servizio.

All'esequie erano presenti il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta ed il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri oltre a al questore di Napoli, Antonio De Jesu, il prefetto Carmela Pagano e tantissimi familiari, amici e colleghi di lavoro.

Vincenzo Ottaviano, 40 anni appena compiuti, era intervenuto per procedere ai rilievi per un incidente stradale quando è sopraggiunta un'altra vettura che lo ha travolto ed ucciso insieme ad una guardia giurata. Un altro militare, il brigadiere Attilio Picoco, è stato ferito ed è ricoverato in ospedale.