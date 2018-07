Garrone, dopo Dogman cerco mio Pinocchio

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 21 LUG - Passa da Ischia Global il cammino internazionale di Dogman di Matteo Garrone: dopo il successo a Cannes con il premio come miglior attore a Marcello Fonte, il film più accreditato per rappresentare l'Italia agli Oscar ha raccolto applausi alla proiezione sul grande schermo della baia a Lacco Ameno, da parte di una platea di produttori di varie paesi e artisti ospiti del festival. ''Una visione che non dimenticherò mai - dice Garrone - perché avevo accanto mio figlio, che per la prima volta vedeva il film dopo essere stato con me sul set. Senza la paternità, l'ho detto spesso, non avrei potuto raccontare il rapporto del protagonista con la figlia. E poi seduto con noi, a guardare il film sotto le stelle, c'era Marcello. Lui è straordinario, recita anche solo con gli occhi, è dolce e comico. Ed io quando sento il pubblico ridere sono felice''. Per Dogman a Ischia un successo annunciato ''Ho avuto riscontri molto positivi, ho saputo che il film è piaciuto a Terry Gilliam".