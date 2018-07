Droga:sequestri dei carabinieri a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - Triplice sequestro di droga da parte dei carabinieri di Napoli nel complesso di edilizia popolare della "Masseria Cardone", nel quartiere Secondigliano di Napoli: otto panetti di hashish sono stati trovati in una Ford Fiesta; 11 plance di hashish (3,5 in totale) e 14 involucri di cocaina (580 grammi) erano nascosti invece in spazi comuni di una palazzina in via cupa della vedova. In una Fiat Panda, infine, c'era materiale per pesare e confezionare droga. Altri due sequestri di droga sono stati eseguiti durante perquisizione in una cantina di un condominio di largo Fratelli Maggio, a Scampia, dove i carabinieri della stazione "Quartiere 167" hanno rinvenuto in un'intercapedine del soffitto 4 panetti di hashish, 8 bustine di marijuana e un coltello.

Durante una seconda perquisizione in una palazzina del Lotto "SC2", i militari hanno trovato 90 involucri di eroina e 30 di cocaina, oltre che 2 bilancini di precisione, nascosti nel vano motore di un ascensore. (ANSA).