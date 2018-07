Terrorismo, espulso cittadino pakistano

(ANSA) - SALERNO, 20 LUG - Espulso dal territorio italiano per attività terroristica un pakistano di 38 anni residente a Sarno (Salerno). L'operazione è stata effettuata dagli agenti della sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Salerno che hanno dato esecuzione al decreto di espulsione emesso lo scorso 17 ottobre dal Ministro dell'Interno. L'uomo, che gli agenti già da tempo tenevano sotto controllo, è stato bloccato all'aeroporto di Napoli Capodichino non appena sbarcato da un volo proveniente da Istanbul. Il pakistano, già residente nel comune di Sarno, munito di regolare permesso di soggiorno, era considerato una minaccia per la sicurezza dello Stato poiché ritenuto capace di agevolare, in vario modo, organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.