Lamberti nuovo presidente del Matera

(ANSA) - MATERA, 19 LUG - L'avellinese Rosario Lamberti è il nuovo presidente del Matera (serie C): succede a Saverio Columella che ha guidato la società biancoazzurra per sei anni.

Nella prossima stagione, i lucani saranno allenati da Eduardo Imbimbo, che è stato il 'secondo' di Walter Novellino sulla panchina dell'Avellino, mentre il direttore sportivo sarà Luigi Volume.

In serata - in una conferenza stampa nella palestra dello stadio "XXI Settembre - Franco Salerno", affollata di tifosi - sono stati forniti i dettagli dell'operazione di vendita della società, la cui trattativa è andata in porto nella serata di ieri anche grazie alla mediazione di un altro ex presidente del Matera, l'avvocato Vitoantonio Ripoli.