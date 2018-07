Tenta suicidio in auto, salvato da Cc

(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - E' stata una corsa contro il tempo, ma alla fine i carabinieri sono riusciti a salvare la vita a un giovane che, chiuso nella sua vettura, intendeva suicidarsi con i gas di scarico. E' successo all'alba: i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Casoria sono intervenuti d'urgenza ad Afragola dove nell'area parcheggi di un centro commerciale in località Marziasepe era stata segnalata una Lancia Y con motore acceso e un tubo collegato tra marmitta e abitacolo.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno scorto nella vettura il giovane - uno studente di 23 anni, di Casalnuovo - già privo di sensi. Dopo aver forzato la portiera, lo hanno tirato fuori dall'auto e affidato a personale del 118 già allertato perché giungesse sul posto nel più breve tempo possibile.

Praticate le prime manovre di rianimazione i medici lo hanno trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Ora è ricoverato, e grazie alla tempestività dei soccorsi non è in pericolo di vita.