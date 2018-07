La proposta domani al Governo

(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - Sulla scorta dei risultati evidenziati nell'ultimo semestre, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha ufficializzato il via all'istruttoria per la fuoriuscita della Campania dal commissariamento sulla sanità. E' quanto emerso dalla riunione ministeriale congiunta del "Tavolo adempimenti" e "Comitato Lea" per la verifica del piano di rientro della Regione Campania che si è svolta oggi a Roma. Nella verifica semestrale, sulla base dei risultati evidenziati dal tavolo stesso e che coincidono con quelli della Regione - che evidenziano per la sanità campana il raggiungimento dell'equilibrio finanziario e la netta risalita nella Griglia Lea fino alla soglia dei 150 punti per il 2017 - De Luca ha ufficializzato il via all'istruttoria per uscire dalla fase commissariale. In base ai risultati riconosciuti e in considerazione degli ulteriori avanzamenti attesi per il 2018 domani la richiesta sarà formalizzata alla Presidenza del Consiglio e ai ministeri dell'Economia e della Salute.