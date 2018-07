Annega a 19 anni nel Cilento

(ANSA) - CENTOLA-PALINURO (SALERNO), 18 LUG - Tragedia del mare nel pomeriggio di ieri a Palinuro, nel Cilento. Pasquale Lettieri, giovane 19enne di Rofrano, è annegato nel tratto di mare antistante la spiaggia libera in località "Saline", mentre faceva il bagno in compagnia di un amico, Manuel Gregorio.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il ragazzo si sarebbe tuffato nonostante le proibitive condizioni del mare.

Risucchiato dalla corrente insieme all'amico, ad intervenire sono stati i bagnini del lido più vicino. Tratto in salvo Gregorio, per il giovane 19enne non c'è stato nulla da fare. Il corpo del ragazzo è stato recuperato solo più tardi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del locale Ufficio circondariale marittimo. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha avviato una inchiesta. (ANSA)