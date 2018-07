Protesta ad Acerra, stop camion rifiuti

(ANSA) - ACERRA (NAPOLI), 17 LUG - Un gruppo di lavoratori dell'ex consorzio di bacino, ha bloccato per circa un paio di ore, stamattina, i camion diretti nel termovalorizzatore di Acerra (Napoli), per protestare contro la mancanza di prospettive occupazionali. I manifestanti, che nelle scorse settimane hanno protestato anche davanti alla sede del Ministero del lavoro, e davanti alla sede della Giunta regionale campana, hanno esposto alcuni striscioni ed indossato le maschere del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, e del vicepresidente Fulvio Bonavitacola. ''Mentre loro pensano al mare - hanno spiegato - noi siamo da anni senza lavoro e senza stipendio. Assistiamo a continui scaricabarile tra le istituzioni, e noi siamo sempre in attesa che qualcosa cambi''.

Gli ex Cub sono stati raggiunti dalle forze dell'ordine, che hanno consentito ai camion di entrare nell'impianto, mentre i manifestanti attendono che sia convocato un incontro per discutere nuovamente della loro situazione. (ANSA).